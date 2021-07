Programmazione Musei Civici di Cagliari

Martedì 27 | GALLERIA COMUNALE D’ARTE | a partire dalle h. 19:30

Un nuovo appuntamento con la rassegna “Musei in Musica”, pensata per creare differenti opportunità di lettura tra le opere presenti alla Galleria Comunale d’Arte e gli interessanti repertori musicali dei Maestri del Conservatorio di Musica di Cagliari “G. P. Da Palestrina”, nell’ambito della rassegna “Notturni contemporanei”.

Come accaduto per le scorse settimane, ogni serata è preceduta da una visita guidata alla rinnovata Sala Ciusa e alla mostra temporanea “Ubaldo Badas pittore – i pennelli di Eupalinos”, a cura delle storiche dell’arte dei Musei Civici di Cagliari, cui seguirà un piccolo aperitivo in attesa dell’inizio del concerto (a scelta, alle ore 19:30 – 20:00 – 20:30).

advertisement

Il 27 luglio saliranno sul palco Alessia Spiga, al pianoforte, e Ramona Careddu, alla voce, che si esibiranno con una selezione di pezzi tratti dai repertori di Mendelsshon e Skrjabin, con una prima esecuzione assoluta di un brano di E. Altea.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi tramite il seguente link dedicato: https://sistemamuseale.museicivicicagliari.it/prenotazione-galleria-comunale/

Giovedì 29 | PALAZZO DI CITTÀ/GALLERIA COMUNALE D’ARTE | a partire dalle h.18:00 |SI ASPETTA LA LUNA. Dialoghi tra i colori di Eva Fischer

La serata inizia al Palazzo di Città dove si terranno due visite guidate speciali alla mostra, alle ore 18 e alle ore 19, seguite da una passeggiata per le vie di Castello in direzione dei Giardini Pubblici. Nello spazio antistante alla Galleria Comunale d’Arte, a partire dalle ore 21, Alan Davìd Baumann, curatore della mostra e figlio di Eva Fischer, introdotto da Efisio Carbone parlerà dell’attività artistica della madre e dei progetti della Fondazione che porta il suo nome. Durante l’evento saranno offerti dei calici di degustazione dei vini della Cantina Agripunica.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi tramite il seguente link dedicato: https://sistemamuseale.museicivicicagliari.it/prenotazione-palazzo-di-citta/

Venerdì 30 | GALLERIA COMUNALE D’ARTE – “Moda Sotto le Stelle” – a partire dalle h. 18:00

La serata di venerdì è un primo omaggio ai 20 anni della donazione di Francesco Paolo Ingrao ai Musei Civici di Cagliari. Per l’occasione, dieci stilisti ispirati da altrettanti capolavori delle collezioni dei Musei Civici di Cagliari, presenteranno in passerella le proprie creazioni: Marita Balàzs con un outfit ispirato alla “Statue 4 stagioni”, Irene Piccinnu con “La donna con le calze a righe”, Madd propone la “Superficie Bianca”, Dalila Cannas interpreta anch’essa “La donna con le calze a righe”, Roberto Bortolussi si propone con il grande capolavoro di Francesco Ciusa “La madre dell’ucciso”, mentre Noemi Cabras presenta la versione glamour de “La filatrice” dello stesso autore nuorese. Tiziana Cabboi userà le stoffe per raccontare la “Donna di Atzara”, Anastasia “Le ferme du mineur”, Patrizia Camba l’iconica “Dea Madre” e Paola Sailis “La donna con lo scialle”.

Durante l’evento saranno offerti dei calici di degustazione dei vini della Cantina del Vermentino di Monti.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi tramite il seguente link dedicato: https://sistemamuseale.museicivicicagliari.it/prenotazione-galleria-comunale/

Sabato 31 | PASSEGGIATA COPERTA – a partire dalle h. 20:00

I Musei Civici di Cagliari propongono al pubblico un evento per presentare la Collezione di Arte

Contemporanea nel suo nuovo allestimento “Ugo²”, all’interno della storica Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy.

Per l’occasione verrà illustrata al pubblico nella sua interezza la prestigiosa raccolta creata tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 del Novecento, per volontà dell’allora direttore dei Musei Civici Ugo Ugo. Fanno parte della Collezione opere di artisti di fama internazionale legati all’Arte Concettuale, all’Arte Pop, all’Arte Povera, all’Arte Programmata, all’Astrazione e alla Minimal Art.

Seguirà una visita guidata alla Galleria dello Sperone, uno dei percorsi archeologici più interessanti della città. Al suo interno è possibile riscoprire la storia delle fortificazioni difensive di Cagliari, dalle vecchie mura pisane ai bastioni di difesa spagnoli costruiti per proteggere il versante sud-est della fortezza di Castello. Lungo il percorso sono ancora visibili i segni di antiche cave e cisterne, di una strada acciottolata e di una percorsa dai carri.

La visita sarà preceduta da un brindisi di benvenuto.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi tramite il seguente link dedicato: https://sistemamuseale.museicivicicagliari.it/prenotazione-passeggiata-coperta/