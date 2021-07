Presentazione del libro “Preziose cicatrici” di Viviana Galimberti

“Preziose cicatrici. Il mio percorso di ricerca e speranza nella lotta al tumore al seno” è il titolo del libro scritto da Viviana Galimberti, edito da Rizzoli, che sarà presentato, giovedì 29 luglio, alle 19, al Centro Sportivo Tribune di Cagliari (via dei Salinieri 13). L’autrice, direttrice della Divisione di Senologia dello IEO, dialogherà con Rosanna Romano, direttrice dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale, su un tema che, nel 2020 in Italia, secondo il Rapporto Aiom-Airtum, ha coinvolto oltre 50mila donne, a cui è stato diagnosticato il tumore al seno. Una patologia che rappresenta il 30 per cento di tutte le forme tumorali.

L’autrice, sempre in prima linea per sostenere la ricerca e sconfiggere la malattia, devolverà l’intero ricavato della vendita del libro alla Fondazione IEO-CCM per il progetto WCC (Women’s Cancer Center). “La chirurgia è sempre stata la mia missione”, spiega Galimberti, “ma oggi preferirei non dover operare più. Ecco cosa mi aspetto dal futuro: che nessuna donna si ammali più di tumore al seno”. L’incontro è organizzato dalla libreria Il Bastione di Cagliari in collaborazione con il Centro sportivo Tribune per la rassegna “In tribuna con l’autore”.

L’autrice. Viviana Galimberti, nata a Milano nel 1957, è medico specialista in chirurgia generale dedicata alla cura del tumore al seno. Attualmente dirige la Divisione di Senologia dell’Istituto europeo di Oncologia (IEO) di Milano. Per tutta la sua carriera, fin dalla specializzazione, ha lavorato fianco a fianco con Umberto Veronesi. La spiccata predisposizione alla ricerca clinica in ambito chirurgico le ha permesso di ideare, realizzare e comunicare a livello internazionale numerosi studi sulle terapie più innovative per il carcinoma mammario. In cooperazione multidisciplinare continua a partecipare alle principali ricerche di integrazione tra la clinica e ricerca di laboratorio in ambito biomolecolare e di genomica clinica. E’ autrice di oltre 200 pubblicazioni su riviste scientifiche e di diversi capitoli di libri scientifici.

Per assistere all’incontro con l’autrice è necessario prenotare, nel rispetto delle norme anti Covid, inviando una mail a info@libreriabastione.it o chiamando allo 0702502674.