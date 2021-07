Posada: Intitoliamo il campo sportivo in memoria di Pietro Matteo Ruiu

“Pietro Matteo Ruiu è inaspettatamente venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e dell’intera comunità di Posada, lasciandosi dietro un vuoto incolmabile ma anche tanto bene e momenti felici donati a chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo anche solo per qualche istante”: esordisce così il testo della petizione lanciata su Change.org pochi giorni fa da Giampietro Balia per chiedere di intitolare il campo sportivo di Posada in memoria del ragazzo scomparso. In pochi giorni l’appello ha già raccolto 900 firme.

L’autore della petizione affida alle pagine della piattaforma il suo ricordo di Pietro Matteo, ovvero quello di una persona “dedita alla propria comunità, leale ai propri affetti e impegnata verso il prossimo. Il suo animo delicato e lo spirito vivace lo hanno reso sin da piccolo una persona a cui non si poteva non voler bene. Pietro Matteo è stato una roccia per chi aveva bisogno di un appoggio e una bussola nei momenti di smarrimento.” Tra i tanti impegni per la sua comunità, Balia ricorda quello “di dirigente del Posada Calcio. Nel 2011 era nel direttivo che ha portato il paese a giocare in Promozione per la prima volta nella storia della società. Il suo non è stato un mero contributo di presenza ma un impegno genuino e incondizionato volto a creare un’atmosfera di rispetto, leggerezza e fratellanza sia dentro gli spogliatoi che sugli spalti da dove tutto il paese ha potuto gioire di successi calcistici e umani”.

Ed è proprio per questo suo contributo che l’autore della petizione propone di intitolare a Matteo Ruiu il campo sportivo: “è per ricordarci sempre di Pietro Matteo, del suo generoso contributo alla nostra comunità e per tramandare l’esempio di vita che ci ha impartito silenziosamente negli anni che vorrei chiedere al Sindaco di Posada e alla giunta tutta di rinominare il campo sportivo comunale di Posada in “Campo Sportivo Pietro Matteo Ruiu” in memoria dell’amato e indimenticabile membro della nostra comunità”, scrive. “Spero che in molti vorranno unirsi a questo mio appello”.