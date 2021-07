Pirri: “Sotto questo Cielo”, stagione di teatro all’aperto

12 giugno – 23 luglio 2021

Corte della Vetreria, Pirri – Cagliari

Ancora le avventure di Rosmarino, il simpatico gufetto nato dalla

fantasia di Giancarlo Biffi, al centro di SOTTO QUESTO CIELO, la

rassegna _en plein air _targata Cada Die Teatro. Per il piacere dei più

piccoli, e delle loro famiglie, domani, martedì 13 luglio, sotto le

luci dei riflettori della Corte della Vetreria di Pirri ci sarà, alle

20, GUFO ROSMARINO CUORE DI NONNA, un’altra storia del personaggio

creato da Biffi, tratta, come di consueto, da un libro della saga

dedicatagli, illustrato dalle tavole di Valeria Valenza e pubblicato

dalle edizioni Segnavia.

Nella narrazione scenica (suono di Matteo Sanna, luci di Emiliano Biffi)

“un’altra prova che la vita riserva a Rosmarino lungo il sentiero

dello stare al mondo, nel difficile processo del crescere”, spiega

Biffi, protagonista in scena.

In “Cuore di nonna” è giunto “Finalmente il tempo delle vacanze.

Rosmarino e i suoi fratellini non stavano più nelle penne dalla gioia.

Mamma gufo ci stava provando in tutti i modi a riportare un po’ di

calma nel nido. Da quando aveva detto ai suoi figlioli che solo uno di

loro sarebbe potuto andare in vacanza dai nonni, è scoppiato il

finimondo. Alla fine la sorte aveva decretato che fosse proprio Gufo

Rosmarino il fortunato.

E così l’intrepido gufetto si era alzato in si era alzato in

volo convinto che si sarebbe divertito tantissimo ma quel che poi trovò

nessuno poteva immaginarlo, neppure lui. Poco prima del suo arrivo dai

nonni, qualcuno aveva innalzato un muro che attraversava l’intero

bosco dividendolo a metà…”. Ecco, allora, “un muro, un violino,

la collana dai fili d’argento, il Grande Bosco dei Piccoli Desideri…

Per una terra accogliente verso tutti: belli e brutti”. Perché come

dice Nonna gufo: “Quando anche il più piccolo dei desideri non è

più solo tuo ma diventa il desiderio di tanti, allora tutto può

accadere!”.

Cada Die Teatro nei prossimi giorni torna ancora una volta nella

Penisola, fra Lombardia, Liguria e Piemonte, con il tour di Pesticidio,

il fortunato spettacolo di Pierpaolo Piludu e Andrea Serra, che vede

protagonista lo stesso Piludu, con la voce fuoricampo di Lia Careddu e

la regia di Alessandro Mascia: mercoledì 14 luglio, alle 21.30, sarà a

Curtatone (Mantova), al Parco della Fondazione Malagutti; il 15

approderà a Sori (Genova), alle 21, nella frazione di

Sant’Apollinare; il 16, infine, la tournée si concluderà a Torino,

alle 21, a San Pietro in Vincoli.

***

INFO E PRENOTAZIONI

Gli spettacoli si terranno nel rispetto delle disposizioni sul Covid-19.

Prenotazione obbligatoria entro le 12 del giorno dello spettacolo

Tel. 328 2553721 – 070 5688072 – biglietteria@cadadieteatro.com

Apertura biglietteria un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

Ingresso La Vetreria (via Italia 63 Pirri – Cagliari )

Biglietti: € 9 – € 7* – € 5**

*under 26, over 65, iscritti alla newsletter Cada Die Teatro, residenti

a Pirri

**operatori, studenti universitari/Ersu

www.cadadieteatro.com