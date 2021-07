Personali di pittura di Elisabetta De Maria

Confondere una foto con la sua rappresentazione fedele non è così facile, a meno che

non si tratti delle opere di Elisabetta De Maria. Un’artista dalla sensibilità straordinaria e sempre più richiesta che quest’anno aggiunge a “Storm 57”, la sua personale, un’esibizione dedicata al mare raddoppiando gli appuntamenti. Dal 17 luglio al 1 agosto l’artista esibirà le sue opere nella bellissima location delle Scuderie di Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca. In “Scent of the Sea”, questa personale dal titolo poetico e nitido, i soggetti sono a tema marino, un’immersione nella freschezza dei colori, un tributo alla libertà e alla bellezza sconfinata che solo il mare riesce a evocare. Il mare fa da padrone nelle opere dell’artista esposte, vele gonfie di vento, il luccichio dell’acqua, la bellezza delle ali di un gabbiano che si spiegano e si librano leggere nell’aria, in una danza quasi ipnotica di sfumature e colori.

In “Storm 57” l’artista racconta un mondo fatto di linee pastello che si intersecano, strati di

mine burrose che si sovrappongono sino a dare forma a fedeli ritratti iperrealistici.

Trasposizioni perfette di foto che divengono opere di grande spessore raccolte nella

mostra che ha come fine anche quello di sensibilizzare sui temi dell’abbandono e il rischio

di estinzione di alcuni animali.

Info sull’artista e la personale

Elisabetta De Maria è nata a Genova e ha vissuto a Bardonecchia, sulle Alpi piemontesi.

Sin da bambina coltiva la passione per il disegno e la pittura, tanto da vincere,

giovanissima, il concorso intitolato “Ti spunta un fiore in bocca” sponsorizzato dal

dentifricio a marchio Colgate. Crescendo la musica ha assorbito la sua anima, avendo la meglio sulla pittura tanto da divenire la sua attività principale, si diploma in pianoforte in soli 5 anni con lode (10/10) al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Insegna pianoforte da 35 anni ormai, ma, nel corso degli anni, comincia a frequentare

corsi con insegnanti di pittura italiani e americani che la portano ad approfondire nuove

tecniche scoprendo una vera e profonda passione per la pittura decorativa e quella

country. Dipinge pan di zenzero, pupazzi di neve, Babbo Natale, animali, fiori, paesaggi,

zucche, in pochissimo tempo un qualsiasi suo progetto diviene un’opera d’arte unica,

spesso riprodotta su pezzi di legno, vecchi e logori.

Poi l’amore spassionato, scoperto come una folgorazione, per i ritratti con i pastelli, una

dote che si trasforma in un’incredibile produzione di opere iperrealiste, che espone in

diverse mostre. I pastelli sono la scelta più immediata e naturale per l’artista, impegnata in una personale ricerca della perfezione, che rincorre riproducendo fedelmente (in modo impressionante!) ogni singolo dettaglio di foto e immagini. L’iperrealismo come strumento, dunque, per una rappresentazione della realtà minuziosa, costante, una sfida che permette di mettersi alla prova, ma non solo! Se è vero che le opere annoverano ritratti, è vero anche che Elisabetta rincorre e suggella il suo smisurato amore per gli animali nella loro rappresentazione: cani, gatti, ma anche animali esotici, ripresi da fotogrammi o immagini trovate casualmente in rete da cui resta, in un solo istante, folgorata.

Riconoscimenti

Il 16 maggio 2019 alla Convention di Wichita, negli Stati Uniti, le viene conferito il CDA:

Certificated Decorative Artist ed è l’unica artista italiana ad aver ottenuto il titolo, fa parte

delle riviste americane Pixelated Palette, Painting Ezine, Painting World Magazine e della

rivista canadese del Quebec, Coup de Pinceau. I suoi progetti sono stati inclusi nel Sweet Patoodies Club di Sharon Chinn e dal 2016 vengono pubblicati mensilmente con grande soddisfazione. Insegna anche pittura in diversi paesi in giro per il mondo, non solo in Europa. Tutti i progetti sono venduti nei più importanti portali online americani: Decorative Painting Store, CD Wood Cupboard Distributing. Inoltre fa parte dell’Helping Artist Program”

dell’azienda americana di colori Decoart ed è “Brand Specialist” dell’azienda americana di

pennelli Dynasty. Le sue opere saranno esposte anche presso Expo Design di Milano.

Attualmente vive nel Salento, dove organizza seminari di pittura e corsi per bambini e

anche per adulti.