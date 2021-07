Pd: Mura, agorà aprono a forze vitali. “No paura di vento che soffia nelle strade”

Il partito non esaurisce la società e se vuole servire il Paese deve mettersi in gioco e di nuovo in contraddizione

“Una scelta ambiziosa di cui avevamo bisogno e che sarà decisiva per aiutare ad aprire il partito alle tante forze vitali che si muovono all’esterno. Le agorà saranno utili anche per scuotere alcune realtà territoriali a uscire da dinamiche interne che oramai non hanno più alcun senso”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo il “lancio” delle Agorà Democratiche.

“Non bisogna avere paura del vento che soffia nelle strade – aggiunge Mura – ma anzi bisogna trasformarlo in forza che riempie le nostre vele. Il partito non esaurisce la società e se vuole servire il Paese deve mettersi in gioco e di nuovo in contraddizione: il segretario Letta ha dato corpo a questo concetto basilare”.