Panadas di carne e vegetariane al Mercato Campagna Amica nella borgata marina di Santa Caterina

Uno degli antichi sapori contadini del territorio ed autentica biodiversità agroalimentare

Si tratta di uno dei prodotti caratteristici del comune di Cuglieri, presente nelle tavole nelle occasioni più importanti. Un prodotto delicato e allo stesso tempo nutriente che nel territorio viene esaltato anche da iniziative mirate di valorizzazione. Le panadas saranno in vendita presso il mercato di Campagna Amica a Santa Caterina nella mattinata di mercoledì 21 luglio, a partire dalle ore 9.00, nell’ ampia piazza del Centro Sociale, proposte dal locale Agriturismo “Pittinuri”, della Soc. Agricola F.lli Casule.

Riconosciute ormai come le tortine salate farcite isolane, le Panadas sono composte da un guscio croccante di pasta violata ripieno di carne condita. Una antica ricetta, probabilmente di influenza spagnola, che si è diffusa con più varianti in tutta l’isola. Ogni zona ha poi modificato il ripieno, adattandolo ai prodotti locali. Si attesta che la panada più antica sia quella farcita con l’anguilla. I ripieni più utilizzati sono oggi a base di carne di suino, di agnello o manzo, con pomodori secchi, piselli e patate. Ma non mancano numerose varianti tese a soddisfare tutti i gusti e palati.

L’ agriturismo Pittinuri proporrà le classiche panadas cuglieritane con ripieno di carne di maiale e manzo, carciofo, pomodoro secco, piselli, favette, aglio, zafferano, prezzemolo, olive.

Ripieno ricompreso in una sfoglia realizzata con farina di semola di grano duro, acqua, strutto, sale e olio extravergine di oliva. Un‘ottima occasione per i vacanzieri di degustare un prodotto identitario ed abbinare le produzioni in vendita al mercato con i sapori di un classico della cucina tradizionale isolana. L’unica difficoltà: il prodotto sarà in quantità limitata.

Una proposta gastronomica che, tuttavia, sulla base delle disponibilità dei prodotti e delle richieste pervenute dai consumatori, potrebbe ripetersi.

Si tratta di uno dei principi ispiratori della nostra attività legata alla vendita diretta – evidenziano il Direttore Coldiretti Oristano Emanuele Spanò e il Presidente Giovanni Murru- valorizzare e proporre nei mercati contadini anche le biodiversità gastronomiche locali e regionali, facendo conoscere ed assaporare queste eccellenze alimentari anche a turisti e vacanzieri.