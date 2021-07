Palau. Piano Urbanistico Comunale: va al gruppo associato del prof. arch. Francesco Karrer, insieme alla società romana Asset

L’aggiudicazione definitiva, da parte del responsabile del settore urbanistica, della redazione del piano urbanistico comunale (P.U.C.) e del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), assieme alla redazione degli elaborati per la procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), è stata disposta il 22/06/2021, per un importo complessivo di più di 66mila euro, in favore del prof. arch. Francesco Karrer, capogruppo e della società Asset, amministrata dall’architetto e urbanista Sergio Pasanini.