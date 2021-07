Palau, Deidda (FDI): non si chiuda sede polizia. Sardegna vessata da tagli alla sicurezza

“Non possiamo credere che anche a Palau si voglia chiudere il presidio della Polizia, dopo che la Sardegna e il centro nord hanno dovuto subire tagli alle sedi delle Forze dell’Ordine.

Non si può risparmiare sulla sicurezza e non si possono non trovare soluzioni alternative alla sede”, dichiara Salvatore Deidda, Deputato e Capogruppo di FdI in Commissione Difesa che presenterà una interrogazione al Ministro degli Interni ricordando che la Sardegna non ha bisogno di altri tagli sul fronte della sicurezza e raccogliendo l’appello del Sindacato di Polizia Siulp