Ottana. Due persone deferite dai Carabinieri per truffa in concorso

I Carabinieri della Stazione di Ottana, esito accertamenti relativi ad una denuncia sporta da un cittadino di Ottana, deferivano in s.l. per truffa in concorso una cittadina originaria della Colombia classe 91 e un cittadino del Congo classe 82, entrambi residenti a Napoli (NA), intestatari di utenze telefoniche tramite le quali inducevano il denunciante ad accreditare euro 700.00 per l’acquisto di un motore per il proprio veicolo, mai recapitato all’acquirente.