Oristano: stasera Dyaphrama inaugurerà tre mostre fotografiche in Piazza Eleonora 8

Nato ad Oristano nel 1960. Dal 2015 iscritto all'Ordine dei Giornalisti, nell'Elenco dei Pubblicisti. In 40 anni di attività ha sperimentato le varie pellicole, curando personalmente lo sviluppo e la stampa, passando al digitale fin dalla sua nascita. Socio dal 1997 di www.dyaphrama.eu con la carica di vicepresidente., insegna la parte digitale nei corsi di fotografia e cura le stampe nelle mostre di fine corso. Ha realizzato parecchi reportage in Europa e ha pubblicato in diverse riviste, libri, calendari e mostre. Sito web: http://www.michelevacca.altervista.org/