Oristano – prossimamente mostra commemorativa del pittore Carlo Contini

Una grande mostra antologica commemorativa di Carlo Contini, sarà organizzata nei prossimi giorni dal Comune e dalla Fondazione Oristano, in occasione dei 50 anni della scomparsa del grande pittore oristanese.“, è il titolo della mostra che sarà inaugurata sabato prossimo 17 luglio, alle 19, nella Pinacoteca comunale intitolata proprio a Contini.Fino al 9 gennaio 2022 saranno in esposizione una novantina di opere, che raccontano un percorso artistico straordinario, che ha fatto di Carlo Contini una delle figure più complesse e significative della pittura sarda e nazionale del XX secolo.L’evento, sarà presentato domani giovedì 15 luglio, alle 11, nelle sale della Pinacoteca comunale. Sarà pubblicato anche un catalogo della mostra con tutte le opere in esposizione.Il Sindaco Andrea Lutzu, l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna e il curatore della mostra, Giuliano Serafini, spiegheranno tutte le caratteristiche dell’evento e offriranno un assaggio in anteprima dell’esposizione che si presenta come uno degli appuntamenti culturali più importanti della città degli ultimi anni.