Oristano – Dal 12 al 16 Luglio la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata prosegue a Sa Rodia

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano prosegue la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata agli utenti oristanesi in vista dell’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. La ditta Formula Ambiente, questa settimana, dal 12 al 16 Luglio, sarà nella zona di Sa Rodia.

Finora sono in tutto 7500 le utenze raggiunte, partendo dalle frazioni e proseguendo nei quartieri di Cuccuru e Portu, Sant’Efisio, San Nicola, Sacro Cuore, zona questura e ospedale, Città Giardino.

Chi non riceve il kit a casa, perchè non è presente al momento della consegna, può andare a ritirarlo in Via Madrid (fronte Ultragas), dal Lunedi al Sabato 9-13.

I mastelli che vengono distribuiti alle utenze sono 4: quelli dell’umido (marron), secco (grigio), vetro (verde) e carta (giallo). Sono contenitori di nuova generazione, a lettura R-feed, che serve a identificare ciascun utente. Saranno consegnati a chi è regolarmente iscritto nelle liste della Tari. Gli addetti di Formula Ambiente, perciò, al momento della consegna, chiedono la tessera sanitaria, che attesta l’iscrizione o meno. Insieme ai mastelli, saranno consegnate anche le buste e materiale cartaceo quale ecobolario, info utili sul nuovo servizio, carta dei servizi e calendario di raccolta.

Occorre fare bene attenzione ad un particolare, per evitare possibili frodi: gli uomini incaricati dalla ditta avranno appositi cartellini e magliette specifiche che riportano il logo aziendale.

Quando la ditta terminerà la consegna di tutti i mastelli in città, entrerà in vigore il nuovo calendario. Sarà dato congruo avviso alla cittadinanza e comunque non prima dell’inizio della stagione autunnale.