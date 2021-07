Olbia: le pulizie del quartiere portano un sorriso ai cittadini

La serata di sabato 24 luglio ha visto i volontari della Fondazione La Via della Felicità, impegnati a Olbia in una nuova iniziativa di pulizia del quartiere. La zona scelta è stata ancora quella del parco Fausto Noce, stavolta più in prossimità di Viale Aldo Moro.

La soddisfazione dei volontari per l’iniziativa svolta non si limita solamente all’aver raccolto tanti sacconi di spazzatura, ma anche al fatto che sono stati tanti gli abitanti che hanno voluto complimentarsi con loro ed hanno chiesto maggiori informazioni. Gli abitanti del quartiere hanno infatti apprezzato l’aiuto incondizionato e disinteressato dei volontari i quali hanno dichiarato che questo tipo di iniziative vogliono promuovere il buon senso piuttosto che essere strumento di “assegnazione di colpe”.

Non a caso la fondazione prende nome dal libro di L. Ron Hubbard, La Via della Felicità, che è una guida al buon senso, un codice morale non religioso. Per sottolineare la volontà di promuovere una vita maggiormente improntata sugli ideali, i volontari hanno anche regalato ai cittadini delle copie gratuite di questo libro incitando le persone a dare più peso ai valori morali.