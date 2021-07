Olbia: continua il supporto dei volontari contro qualsiasi forma di violenza

Nella serata di lunedì 19 luglio, i volontari della Fondazione La Via della Felicità, hanno distribuito a Olbia decine di copie gratuite del libro dal quale la fondazione prende nome, La Via della Felicità

Nella serata di lunedì 19 luglio, i volontari della Fondazione La Via della Felicità, hanno distribuito a Olbia decine di copie gratuite del libro dal quale la fondazione prende nome, La Via della Felicità appunto.

I volontari, attivi da qualche mese, stanno lavorando motivati dalla volontà di incidere sulla situazione di quei giovani olbiesi che, troppo su di giri, finiscono sulle pagine della cronaca cittadina per essersi resi attori di atti di violenza gratuita. Non a caso, nell’attività che si è svolta nella serata di oggi, sono stati proprio i giovani a mostrare il maggior interesse per il libro. Quelli che lo hanno ricevuto sono immediatamente passati alla lettura e tra loro hanno scambiato qualche battuta relativa al contenuto dello stesso.

Il libro La Via della Felicità, scritto da L. Ron Hubbard, è un codice morale non religioso all’interno del quale sono contenuti 21 precetti che consentono al lettore di prendere coscienza di ciò che gli sta accadendo nella vita. I precetti sono scritti in modo che il lettore non debba sentirsi “costretto” ad abbracciare una corrente di pensiero per poter riflettere sui contenuti, lo mette semplicemente in condizione da guardare alla propria vita con lo sguardo rivolto verso ciò che potrebbe renderla migliore. In una società come quella che stiamo vivendo, incentivare l’osservanza dei più basilari valori morali, può portare più calma e ordine.