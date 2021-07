Nuoro: Giuseppe Pireddu confermato Presidente di Confartigianato Nuoro-Ogliastra

Lo ha deciso, all’unanimità per acclamazione, l’Assemblea provinciale in rappresentanza dei circa 1.000 soci iscritti all’Associazione degli Artigiani nuoresi e ogliastrini, che ha provveduto anche al rinnovo del Direttivo Provinciale, composto da 11 rappresentanti di categoria, e dell’Assemblea provinciale, con i 33 delegati

Giuseppe Pireddu confermato Presidente di Confartigianato Nuoro

Ogliastra. Rimarrà alla guida dell’Associazione per altri 4 anni.

Pireddu: “Primo obiettivo: continuare a rendere gli imprenditori

protagonisti della crescita e dello sviluppo dell’area

nuorese-ogliastrina”. Nel nuorese quasi 6.500 imprese artigiane e più

di 10mila addetti che producono 418milioni di euro di valore aggiunto.

.

Pireddu, 57enne autoriparatore di Macomer, attuale VicePresidente

Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, per i prossimi 4 anni

guiderà una struttura di rappresentanza vitale e in crescita come

numero di soci ed erogazione di servizi.

Nel suo incarico sarà supportato, oltre che dal Segretario Pietro

Mazzette, anche da un comitato di 3 vicepresidenti composto dal

Vicario Albino Casu, 41enne impiantista di Fonni, e dai 2 vice, Simone

Arzu, 42enne produttore di infissi di Lanusei, e Giannicola Pala,

55enne, produttore dolciario di Nuoro.

Nel discorso di reincarico, il Presidente ha affrontato i principali

temi nei confronti dei quali l’Associazione Artigiana dovrà

rappresentare gli artigiani delle due province.

Primo argomento preso in esame è l’attuale stato dell’economia e le

strategie poste in atto per contrastare la crisi, ma anche il non

facile rapporto con il credito, la pressione fiscale, il carico degli

adempimenti burocratici e il rispetto delle norme in materia

ambientale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre,

Pireddu ha posto anche l’accento sugli incentivi, le agevolazioni a

misura di “piccoli”, la fiscalità al livello locale, la valorizzazione

dell’artigianato artistico, il potenziamento del patronato, dei

servizi, l’accesso delle piccole imprese nei mercati esteri, la

semplificazione degli adempimenti e consolidamento della pressione

sulla politica.

“L’impegno del nuovo Direttivo – ha dichiarato il rieletto Presidente

– sarà quello di continuare a rendere gli imprenditori protagonisti

della crescita e dello sviluppo dell’area nuorese-ogliastrina, e dei

rispettivi comparti d’appartenenza, soprattutto in questo particolare

momento di grave crisi derivante dalla pandemia, attuando misure

concrete e sostenibili per resistere alle oggettive difficoltà attuali

e guardare con più ottimismo ad una reale crescita dei due territori”.

“Per affrontare la crisi legata al Covid – ha sottolineato Pireddu –

sarà necessario puntare con maggior forza sul concetto di ‘valore

artigiano’ come modello imprenditoriale e sociale utile al rilancio.

L’obiettivo di questo nuovo mandato sarà quello di cercare

l’equilibrio complessivo tra i vari livelli del sistema

dell’artigianato del centro Sardegna, cercando di valorizzare tutte le

sue specificità. La sfida è quella di non lasciare indietro nessuno,

soprattutto le aree che avranno più difficoltà a rialzarsi da sole.

Per questo è necessario fare rete a livello locale e supportare

l’associazione Regionale anche nell’interlocuzione a livello

nazionale”.

L’assemblea è stata inoltre l’occasione per presentare ai soci

importanti progetti che impegneranno la Confartigianato Nuoro

Ogliastra nei prossimi anni al fine di consentire una più incisiva

rappresentanza e una più efficiente erogazione di assistenza tecnica

alle imprese del territorio. Tra i progetti continueranno quelli

sull’export, sull’artigianato tipico e tradizionale, sull’alimentare e

sul digitale.

Al Presidente e al Segretario, spetterà anche il compito di guidare

una struttura complessa con migliaia di imprese attive e dipendenti,

il Consorzio Fidi che eroga credito agli imprenditori, l’ANAP con i

suoi pensionati e l’ANCOS con la rosa di servizi e convenzioni.

“Continuiamo il nostro percorso di crescita e valorizzazione delle

imprese del territorio – ha continuato il Presidente – grazie alle

competenze e alla capacità organizzativa della struttura,

Confartigianato Nuoro-Ogliastra che continuerà ad affrontare nel

migliore dei modi anche le prossime sfide per garantire la crescita

del lavoro indipendente e la competitività dell’artigianato e delle

piccole imprese”.

“Continuerò a mettere a disposizione dell’Associazione le esperienze

maturate in questi anni, a livello territoriale e regionale – ha

concluso – soprattutto nel credito per supportare le imprese in questa

fase di rilancio. Un contesto non facile che mi motiva e mi impegnerà

per far si che le aziende artigiane e le pmi nuoresi e ogliastrine

vengano valorizzate per il loro ruolo di artefici nella creazione di

un futuro che deve cogliere le sfide della transizione ecologica e

digitale per accompagnarle nella ricercare nuovi spazi e nuovi mercati

non solo locali ma internazionali”.

La fotografia “artigiana” delle Provincie Nuoro e Ogliastra scattata

dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati Istat,

Ministero Economia e Unioncamere.

6.479 imprese artigiane registrate, 6433 attive (circa 2 ogni 100

abitanti) che danno lavoro a oltre 10.500 persone che producono 418

milioni di euro di valore aggiunto e oltre 50 milioni di export.

Una economia, quella artigiana nuorese-ogliastrina, che rappresenta il

21,6% di tutte le attività produttive della provincia, sottolineate

dalla nascita di 1 nuova impresa ogni 2 giorni.

1.014 sono le imprese artigiane femminili, 1.501 sono le imprenditrici

artigiane donne e il 19,2% è la quota di imprenditrici donne sul

totale delle imprese artigiane.

295 sono le imprese artigiane giovanili registrate, il 9,2% sul totale

delle imprese artigiane attive nelle 2 province.

Le imprese gestite da stranieri sono 1.510, di cui 251 imprese

artigiane, che danno lavoro a quasi 3mila addetti.

Le imprese artigiane potenzialmente interessate dal turismo sono

1.250, il 19,50% sul totale del panorama artigiano.

Nel tessuto sociale, ci sono 2,6 imprese artigiane ogni 100 abitanti e

5,9 imprese ogni 100 famiglie.

Lo studio dell’Associazione Artigiana sottolinea come le piccole e

medie imprese e gli artigiani, uno dei motori dell’economica

territoriale, stiano attraversando una fase ancora delicata. Alcune

realtà, colpite pesantemente dalla crisi, hanno dovuto abbandonare il

mercato, altre si trovano in una posizione di galleggiamento. Come è

noto, le dinamiche che hanno determinato la congiuntura provengono da

lontano, ma l’intervento delle Istituzioni non è ancora sufficiente.

E’ un territorio che registra, in ogni caso, un tasso di attività che

non arriva al 50% (47,3%), una percentuale di occupazione debole (solo

il 37,9) e una disoccupazione ancora troppo alta (19,8%).