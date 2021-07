Notturni Contemporanei: rassegna musicale ai Giardini Pubblici di Cagliari

Martedì 13 luglio alle 21.30, i Giardini Pubblici di Cagliari, ospitano la nuova tappa della rassegna musicale Notturni Contemporanei, organizzata dal Conservatorio di Musica “G.P. da Palestrina” di Cagliari.

Apre la serata il Quartetto di percussioni formato da Cinzia Curridori, Davide Collu, Silvia Cossu e Paolo Susnik. A seguire, esibizione di Elena Pirisi (pianoforte) con Federico Raspa (live electronics).

L’evento verrà replicato il 14 luglio nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari.

Sottolinea Aurora Cogliandro, direttore del Conservatorio di Musica di Cagliari: «Grazie alla sensibilità mostrata dal Comune di Cagliari, avremo la possibilità di fruire di spazi suggestivi quali i Giardini Pubblici davanti all’ingresso della Galleria comunale d’Arte, che aprirà ai visitatori anche in orario notturno. Il Conservatorio di Cagliari apre alla città, anzi la incontra in luoghi nuovi e diversi per un connubio ideale tra arte, notte e creatività».

Per info e prenotazioni: 070493118 o prenotazionenotturni@tiscali.it (per gli eventi in programma a Cagliari); prenotazioneconcerti@conservatorio.sassari.it (per gli eventi in programma a Sassari.