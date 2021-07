“New and old singles 752”: il nuovo album di Brera’s Key

Il nuovo album “NEW AND OLD SINGLES 752” di BRERA’S KEY é un lavoro che alcuni definirebbero di musica Crossover. Tuttavia la varietà delle sonorità presenti è tale che non è possibile identificare l’intero album in un unico genere. Di fatto è un CD di musica Vintage con la V maiuscola, il cui genere spazia tra il Rock-Blues & la West Coast, tra il Southern Rock e le Soul Ballads. Il tutto equamente diviso tra le sessions in Studio & Live, gli inediti e le Cover, oltre ai brani inediti in versione Unplugged .

Le influenze musicali più tangibili sono quelle di BOB DYLAN, JOE COCKER, BRUCE SPRINGSTEEN, BLACK CROWES, RY COODER, DIRE STRAITS, NEIL YOUNG. I tre brani live – materiale d’archivio – sono suonati con la Band “ON THE ROAD” – insieme al bassista MICHAEL BRILL e al batterista Pino Liberti – i quali richiamano il Groove degli storici GRANDFUNK RAILROAD.

I due unici brani del disco che hanno un Sound più vicino al Pop moderno sono “HOLDING HANDS”, con un groove a metà tra Alanis Morrisette & Beck, (brano riproposto a fine CD anche nella versione in italiano “OGGI È IL TUO DOMANI”) e l’accattivante “OMAGGIO A KARL”, registrata nel 2000 insieme a KARL POTTER (r.i.p.) – il fu percussionista di Pino Daniele – riproposto in versione remastered.

Gli inediti sono dieci:

THE WORLD IS BURNING,

ANOTHER MIND GONE,

REVELATION,

DISINFORMATION,

HOLDING HANDS,

YOU GOTTA LEARN TO FLY,

THE RIGHT WAVE,

OGGI È IL TUO DOMANI,

ANOTHER MIND GONE [vers. Unplugged],

OMAGGIO A KARL, dei quali inediti i primi quattro sono stati realizzati con il supporto della band MACCHIA NERA

I brani Cover sono quattro, delle quali “FACTORY” (di Bruce Springsteen) è nella versione studio, registrata con la band FREQUENZATTIVA, e i 3 brani Live, TUSH, SOME KIND OF WONDERFUL, KEEP ON ROCKIN’ IN THE FREE WORLD sono registrati con la band “On the Road” (per l’appunto Mick Brill & Pino Liberti).

Per quanto riguarda i brani unplugged, ovverosia:

YOU GOTTA LEARN TO FLY,

THE RIGHT WAVE,

ANOTHER MIND GONE (2′ versione), sono stati realizzati con pianoforte e voce. Al pianoforte però non c’è un musicista qualsiasi ma il Maestro PRIMIANO DI BIASE, tastierista dei DIRE STRAITS LEGACY ( con PHIL PALMER, STEVE FERRONE, MEL COLLINS, DANNY CUMMINGS, ALAN CLARK).

__________________________________

IN ANTEPRIMA LA TRACKLIST DEL CD “OLD AND NEW SINGLES 752” :

1) THE WORLD IS BURNING*

2) ANOTHER MIND GONE*

3) HOLDING HANDS

4) REVELATION*

5) YOU GOTTA LEARN TO FLY ( unpl.)

6) THE RIGHT WAVE (unpl.)

7) DISINFORMATION*

8) TUSH

(live with “On the Road” & Mick Brill)

9) SOME KIND OF WONDERFUL

(live with “On the Road” & Mick Brill)

10) KEEP ON ROCKIN’ IN THE FREE WORLD

( live with “On the Road” & Mick Brill)

11) FACTORY

12) ANOTHER MIND GONE (unplugged version)

13) OGGI È IL TUO DOMANI (italian version of “HOLDING HANDS” )

14) OMAGGIO A KARL

(with KARL POTTER – ad memoriam)

* con la band Macchianera

_______________________________________

IL CD È REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA R.A.S.I.

Rete Artisti Spettacolo per l’innovazione

L’USCITA DI “NEW AND OLD SINGLES 752” È PREVISTA PER LA FINE DI GIUGNO E LA PRIMA METÀ DI LUGLIO.