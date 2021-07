Nave Vespucci, Pucciarelli: campagna d’istruzione per formare i futuri ufficiali di Marina

“Oggi, a bordo del Vespucci, bello, storico e affascinante veliero che da 90 anni solca i mari di tutto il mondo, partite per un lungo viaggio durante il quale affronterete il mare per la prima volta, imparando a vivere insieme, formando lo spirito di gruppo, fondamentale per diventare un equipaggio. Sono certa che nel corso della vostra carriera saprete dimostrarvi sempre all’altezza delle aspettative del nostro amato Paese, facendo onore alle tradizioni di rettitudine e professionalità di quanti vi hanno preceduti.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso di una breve cerimonia svoltasi a Livorno in occasione dell’inizio della Campagna d’Istruzione 2021 per gli Allievi Ufficiali della prima classe dell’Accademia Navale, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio Cavo Dragone, di alcune autorità civili, militari e religiose e dei familiari degli Allievi Ufficiali.

”La vostra è stata una scelta professionale determinata, convinta, dettata da una forte propensione al dovere e alla disciplina che, consapevolmente, avete deciso di mettere al servizio delle Istituzioni e della collettività nazionale, per soddisfare il fondamentale bisogno di sicurezza del cittadino. Nel corso della 1^ Classe avete affrontato molte sfide, sia sul piano dell’istruzione, cimentandovi sugli studi che vi forniranno un elevato livello di preparazione e conoscenze, sia sul piano professionale, facendo propri i valori etici e morali che contraddistinguono gli Ufficiali di Marina.

La Campagna d’Istruzione a bordo di “Nave Vespucci”, rappresenta una pietra miliare della formazione degli allievi ufficiali. Ancora una volta – ha proseguito il Sottosegretario Pucciarelli – questa campagna d’istruzione contribuirà a formare i futuri Ufficiali di Marina, i prossimi Comandanti, a cui è sempre più richiesta la necessaria combinazione di elevata competenza tecnico-specialistica, spiccato acume ideativo, empatica intelligenza emotiva e straordinario spirito di sacrificio, indispensabili per assolvere efficacemente anche le missioni più delicate e complesse.

In tale contesto desidero ringraziare il Comandante di Nave Vespucci, Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi, e tutto il suo equipaggio, per i preziosi insegnamenti che sapranno offrire ai nostri allievi nel corso di questa campagna d’istruzione. A tutti gli Allievi Ufficiali rivolgo il mio più caloroso ringraziamento per avermi reso partecipe del clima toccante di questa cerimonia e il più marinaro auspicio di Buon Vento!” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.