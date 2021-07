Nasce il progetto “Accresce Lab”

I laboratori proposti promuoveranno la cittadinanza attiva grazie ad attività che stimoleranno, con un approccio ludico e il supporto dei linguaggi innovativi delle nuove tecnologie, la scoperta di spazi urbani, patrimoni artistici, ambientali, sociali e culturali, con escursioni anche tra il centro e il sud della Sardegna. All’avvio di ogni laboratorio gli incontri di progettazione partecipata accoglieranno le proposte di bambini e ragazzi nella definizione degli itinerari delle esplorazioni urbane e territoriali. Con i linguaggi della fotografia, della radio e del video si costruirà una mappatura partecipata della città di Cagliari e del territorio esplorato. advertisement Il progetto ACCRESCE LAB è un follow-up del progetto Accresce – Azioni condivise per la creazione di una rete di sostegno per la Comunità Educante finalizzato a rafforzare e sostenere l’intera comunità educante del Centro di Quartiere La Bottega dei Sogni.

Il progetto è finanziato dall’Avviso EduCare del Dipartimento per le politiche della

famiglia, un programma pubblico per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza.

Tutte le attività sono realizzate con il supporto di un’ampia rete di associazioni e amici del Centro di quartiere.

