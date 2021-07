Nas Cagliari: frode in commercio

Segnalato 50enne cagliaritano, titolare di una rivendita di prodotti ittici, poiché ritenuto responsabile dell'illecito penale in questione, avendo egli commercializzato prodotti ittici pubblicizzati come "prodotto fresco" e "locale"

Ieri a Cagliari nell’ambito dell’operazione disposta dal Comando Carabinieri Tutela Salute denominata “Estate Tranquilla 2021 – prodotti ittici”, i carabinieri del locale NAS, unitamente ad una pattuglia della Stazione territorialmente competente, hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo per frode in commercio un 50enne cagliaritano, titolare di una rivendita di prodotti ittici, poiché ritenuto responsabile dell’illecito penale in questione, avendo egli commercializzato prodotti ittici pubblicizzati come “prodotto fresco” e “locale”, in difformità al reale ed effettivo stato fisico e luogo di provenienza.

Dalla verifica sulle fatture d’acquisto è emerso infatti che il prodotto non era fresco e non era di produzione locale, a differenza di quanto decantato nell’offerta al pubblico. Dichiarare qualità maggiori rispetto a quelle reali e una provenienza locale non corrispondente alla realtà per un prodotto immesso nel commercio integra infatti il reato di frode nell’esercizio del commercio. Nel corso delle operazioni, i militari operanti hanno proceduto al sequestro probatorio delle etichette identificative dei prodotti in argomento.