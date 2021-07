Narcao Blues: salta il concerto di J.P. Bimeni

Cambio in corsa nel cartellone di Narcao Blues , è saltato il concerto di J.P. Bimeni , il cantante originario del Burundi atteso proprio nella serata inaugurale.

Dopo le tre serate di anteprime della scorsa settimana, vivrà nella prossima – da mercoledì 21 a domenica 25 luglio – la sua trentunesima edizione, naturalmente a Narcao , il paese del Sud Sardegna dove il festival è di casa.

Gli organizzatori, l’associazione culturale Progetto Evoluzione, e il direttore artistico del festival Gianni Melis, hanno però individuato subito un’alternativa: a salire sul palco di piazza Europa, mercoledì 21, sarà il chitarrista Jaime Dolce, in trio con Andrea Tiberti al basso e Carmine Bloisi alla batteria.

Nato a Brooklyn e cresciuto musicalmente nella stimolante scena musicale newyorkese tra concerti e jam, il musicista di origini italiane (da parte del bisnonno) ha intrapreso la sua carriera solistica a fine anni Novanta pubblicando il suo primo disco e stringendo subito dopo un forte e duraturo legame con il nostro paese, dove ha messo su la sua band Innersole e partecipato a numerosi festival. Tre gli album al suo attivo – “Purple Blues” (1998), “Sometimes Now” (2011) e “Elevation Blues” (2015) – mentre è di prossima uscita il quarto.

A parte questa variazione di programma nella prima serata, il festival conferma il cartellone annunciato. Si parte dunque mercoledì 21 luglio con il trio di Jaime Dolce, appunto, seguito poi da Roosevelt Collier , atteso sul palco di piazza Europa a Narcao con la sua pedal steel insieme a Ferran Rico Andrés alle tastiere, Kevin Díaz Graverán al basso e Artur Ponsà i Obach alla batteria.

Ad aprire la serata di giovedì 22 sarà invece la band della chitarrista e cantante anglo-francese Laura Cox , con Mathieu Albiac alle chitarre, Marine Danet al basso e Antonin Guerin alla batteria. Al centro dei riflettori nel secondo set l’organista austriaco Raphael Wressnig con Enrico Crivellaro alle chitarre e Hans-Jürgen Bart alla batteria e con la voce dell’inglese Helena May .

Venerdì 23 si comincia con il chitarrista toscano Roberto Luti , in compagnia della cantante Elisabetta Maulo . A seguire, un’altra voce femminile, quella della nord irlandese Kaz Hawkins , affiancata da Stef Paglia alle chitarre, Julien Boisseau al basso e Amaury Blanchard alla batteria.

Il chitarrista e cantante texano Neal Black terrà banco nel primo set di sabato 24 alla testa della sua band, The Healers, che vede Mike Lattrell al pianoforte, Abder Benachour al basso e Natan Goessens alla batteria. Spazio poi a una formazione in arrivo dalla Lettonia, sulle sponde del Mar Baltico: la Latvian Blues Band di Janis Bukovskis (voce e chitarra), Artis Locmelis (tastiere e organo Hammond), Viesturs Grapmanis (tromba), Arturs Sebris (sassofono baritono), Marcis Kalnins (basso) e Rolands Saulietis (batteria).

Sipario sul festival domenica 25 luglio con un triplo appuntamento dedicato al blues targato Sardegna: si comincia con la visione di “The Search”, il docufilm di Diego Pani che racconta il viaggio compiuto nel profondo sud degli Stati Uniti da una delle formazioni di spicco della scena blues isolana, il duo Don Leone dei sulcitani Donato Cherchi e Matteo Leone, che il pubblico di Narcao Blues potrà anche apprezzare dal vivo, subito dopo la proiezione. Chiusura di serata e di festival con un’altra band di primo piano nel panorama isolano, i cagliaritani King Howl di Diego Pani (voce e armonica), Marco Antagonista (chitarra), Alessandro Cau (basso) e Alessandro Sedda (batteria).

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

I biglietti interi per le serate di mercoledì 21, giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 luglio costano 12 euro, 10 i ridotti; il biglietto per la serata di domenica 25 luglio costa invece 5 euro; 30 euro è il prezzo dell’abbonamento per le cinque serate. A tutti i prezzi vanno aggiunti i diritti di prevendita. Biglietti e abbonamenti si possono acquistare online e nei punti vendita del circuito Boxoffice Sardegna e attraverso il portale www.narcaoblues.it .

Chi avesse acquistato il biglietto appositamente per il concerto di J.P. Bimeni, può richiederne il rimborso inviando una mail all’indirizzo infoblues@narcaoblues.it, fornendo gli estremi della ricevuta telematica rilasciata al momento dell’acquisto sul portale www.narcaoblues.it, e indicando le coordinate necessarie al rimborso; in alternativa, si può passare direttamente presso la sede dell’associazione culturale Progetto Evoluzione a Narcao, in via Carbonia, 11, pesentando la ricevuta d’acquisto. Per i biglietti acquistati tramite il circuito di Boxoffice Sardegna bisogna invece rivolgersi direttamente a loro.

Tutte le serate avranno inizio alle 21.30 (con apertura dei cancelli alle 20) e posti limitati a quattrocento persone. Non sarà necessario munirsi di green pass per assistere agli spettacoli, ma a tutti gli spettatori verrà rilevata la temperatura all’ingresso.

Per informazioni, la segreteria dell’associazione culturale Progetto Evoluzione risponde all’indirizzo di posta elettronica infoblues@narcaoblues.it e al numero 0781875071. Notizie e aggiornamenti sul sito www.narcaoblues.it e alla pagina www.facebook.com/narcao.blues .

XXXI festival internazionale

Narcao Blues

Narcao (Sud Sardegna), piazza Europa, 21 > 25 luglio 202



ANTEPRIMA



Giovedì 8 luglio

“Miles, Blues and Beyond”

ore 21,30 • Vittorio Pitzalis

ore 22,30 • Robben Ford & Bill Evans



Venerdì 9 luglio

“Africa Roots Blues”

ore 21,30 • Insingizi

ore 22,30 • Baba & Djana Sissoko Afican Groove





Sabato 10 luglio

“Coming Back”

ore 21,30 • Nick Becattini Band

ore 22,30 • Morblus







FESTIVAL

Mercoledì 21 luglio

ore 21,30 • Jaime Dolce Trio

ore 22,30 • Roosevelt Collier Band



Giovedì 22 luglio

ore 21,30 • Laura Cox Band

ore 22,30 • Raphael Wressnig’s Soul Gift feat. Helena May



Venerdì 23 luglio

ore 21,30 • Roberto Luti & Elisabetta Maulo

ore 22,30 • Kaz Hawkins & Her Band O’ Men



Sabato 24 luglio

ore 21,30 • Neal Black & The Healers

ore 22,30 • Latvian Blues Band



Domenica 25 luglio

ore 21,30 • Proiezione docufilm “The Search” di Diego Pani

Ore 22.30 • Don Leone

ore 23,30 • King Howl