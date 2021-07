Museo Diocesano Arborense, Carla Cossu presenterà “L´ESTATE DELLE SPIE”

Nell´estate del 1943, al culmine della II Guerra Mondiale, la Sardegna, vista la sua posizione geografica, fu al centro delle discussioni tattico-strategiche tra gli Alleati. I loro piani d´invasione necessitavano di informazioni di intelligence, affidate a uomini temerari che, dal mare e dal cielo – prima e dopo l´armistizio dell’8 settembre – raggiunsero l´Isola, tentando di organizzarvi la prima resistenza armata contro il nazifascismo. Gli americani inviarono in Sardegna due missioni segrete, chiamate in codice “Bagnarola”[…]. Il volume descrive e ricostruisce quelle missioni di spionaggio, sullo sfondo drammatico della guerra, della caduta di Mussolini e, soprattutto, della catastrofe prodotta dall´armistizio e delle sue particolarità nella nostra Isola. La ricostruzione è basata prevalentemente su documenti finora inediti custoditi nel National Archives and Records Administration americano.

Carla Cossu è nata a Oristano, dove vive. Per molti anni ha insegnato Lettere e successivamente Storia e Filosofia nelle Scuole superiori della città. Tra il 1994 e il 1998 ha organizzato importanti Convegni storico-archeologici e ha curato la pubblicazione dei relativi Atti. Si dedica a studi storici e storiografici. Dal 2012 è presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Nel 2017 ha pubblicato on line l’Atlante dei Partigiani della Provincia di Oristano, e, nel 2018, sempre on line, l’Atlante degli Antifascisti della Provincia di Oristano, entrambi dotati di mappa interattiva. I due Atlanti, come questo volume, sono il risultato di lunghe e accurate ricerche archivistiche e documentali, tese a ricostruire il ruolo effettivo della Sardegna e dei sardi nelle vicende storiche del ‘900.

