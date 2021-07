Mostra E…state in Pinacoteca

Luci e colori dell’estate illuminano il Museo. A partire da domenica 1 agosto 2021, con un’apertura straordinaria dalle 9.00 alle 13.00, e fino al 1 settembre 2021, la Pinacoteca nazionale di Sassari presenta una mostra dedicata al tema del mare dal titolo E…state in Pinacoteca.

Per tutto il mese di agosto turisti e cittadini presenti in città potranno visitare il Museo, in alternativa alle affollate località marine, e ammirare alcune opere del Novecento delle collezioni Tomè e Marras in esposizione che hanno come soggetto le spiagge e i bagnanti. I colori e le sfumature della stagione più calda dell’anno arricchiranno il percorso di visita attraverso il particolare fascino dei dipinti in mostra.

La Pinacoteca è visitabile dal martedì al sabato, dalle 10.00 alle 17.00, ultimo ingresso alle 16.30. Nel rispetto delle normative di sicurezza dovute all’emergenza sanitaria da covid-19, gli ingressi saranno contingentati, con un biglietto intero al costo di 4,00 euro, ridotto 2,00 euro. Inoltre, sarà obbligatorio l’uso corretto della mascherina durante tutta la visita.