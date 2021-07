Monastir. Proseguono gli spettacoli in cartellone per il concorso “Giovane Teatro Diffuso”

Al Parco di Santa Lucia di Monastir Origamundi Teatro porta sul palco alcune delle compagnie più affermate del panorama teatrale sardo.

La I edizione del concorso Teatrale “Giovane Teatro Diffuso”, iniziato il 1° luglio, prosegue con i suoi spettacoli dedicati principalmente ai più piccoli. Ecco gli spettacoli previsti da lunedì a mercoledì.

Lunedì 05 luglio, alle 18.00, la compagnia organizzatrice Origamundi, porta in scena uno spettacolo fuori concorso, “Gli eroi della Sardegna”, scritto e diretto da Ivano Cugia, interpreti Eleonora Giua, Daniele Pettinau, Ivano Cugia, Pupazzi: Daniele Pettinau.

Come gli altri spettacoli in cartellone, è una piece teatrale dedicata ai bambini, per far scoprire loro in maniera divertente, importanti personaggi storici che hanno vissuto e fatto la storia della Sardegna.

Martedì 6 luglio, sempre alle 18.00 La Bottega dei teatranti presenta “Specchio delle mie brame” di Stella Iodice, regia Alfredo Ruscitto, con Marta Carta, Selene Pistis, Giuseppe Salaris, Toni Negroni. Uno spettacolo tutto da scoprire, in cui Biancaneve sale sul palco e spezza le classiche regole della sua storia.

E’ dispettosa, stravagante e subito infastidisce i tradizionali personaggi che incontra sul suo cammino, come la matrigna, buona ed affettuosa e il cacciatore, che con uno stratagemma riuscirà a far disperdere Biancaneve nel bosco. La storia si stravolgerà di nuovo e il finale inaspettato sorprenderà il pubblico.

Mercoledì 7 luglio, alle 18.00, sarà la volta della compagnia teatrale Il Crogiuo, con “La valle dei mulini”, scritto e diretto da Giovanni Trudu, in scena Marta Gessa e Giovanni Trudu. Uno spettacolo che porterà i bambini nella Valle dei Mulini, dove nessuno sogna più da quando sono arrivate le macchine perfette.

Tutto si è fermato, anche il vento ha smesso di soffiare ma esiste ancora una speranza: Anna, la sarta del paese durante la notte incontrerà un gigante con la passione del volo, anche lui non si è adattato alla nuova vita “perfetta”. A questo punto non resta che da chiedersi: chi riporterà il vento nella valle e con sé la voglia di sognare ancora?

Tutti gli spettacoli in scena fino al 10 luglio saranno gratuiti, ma i posti nel rispetto delle norme antiCovid saranno limitati e prenotabili tramite il sito della compagnia (www.origamundi.it) o chiamando al numero 3336853960.

Il concorso, che fa parte del più ampio progetto Teatro Diffuso, è realizzato con il Contributo del Ministero della Cultura, Assessorato alla Cultura- Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Comune di Monastir.