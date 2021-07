Moda uomo, tutti i segreti per indossare con stile i bermuda

Con l’arrivo dell’estate, sicuramente aumenta anche la voglia di vestirsi alla moda ma rimanendo freschi per non soffrire il caldo.

Le giacche e le cravatte sono sicuramente dei capi apprezzabili ma per la calda stagione, a patto che non ci siano cerimonie, è chiaro che si preferiscano dei modelli di pantalone e magliette differenti e più leggeri. Dalla primavera in poi infatti, il guardaroba degli uomini passa dai maglioni ed altri capi, a classiche t-shirt, bermuda, camicie di lino, scarpe più leggere e tanto altro.

Tra questi capi appena citati però, ci sono i bermuda che sono da sempre amati ma spesso, anche molto sportivi. Proprio per questa ragione ci sono dei luoghi adatti per indossarli e dei metodi per abbinarli correttamente, anche in occasioni più particolari. Tra le prime cose da considerare, c’è sicuramente la lunghezza di questi pantaloni. Ovviamente sono corti ma se troppo, potrebbero perdere la classe e l’eleganza, per non parlare invece dell’eccessiva lunghezza. Il consiglio quindi, è di scegliere dei bermuda che arrivino appena sotto il ginocchio, per coprirlo e non risultare poi degli shorts.

Altro elemento chiave per i bermuda uomo, è il tessuto, in quanto, essendo un capo d’abbigliamento estivo, dovrà rispettare i canoni della stagione. Si prediligeranno quindi dei pantaloni in lino, in cotone ed anche in jeans leggeri. In questo modo si potrà esser eleganti e con uno stile interessante, anche con la comodità e la freschezza di queste proposte. Boggi Milano è un noto brand d’abbigliamento che offre la possibilità di acquistare dei capi online davvero raffinati ed eleganti, adatti ad ogni tipo di occasione e stagione.

Anche il colore dei bermuda è molto importante, infatti, in base all’occasione, se ne possono scegliere di diversi. Si parte dai colori chiari, come il bianco ed il beige, perfetti con un velo di abbronzatura in estate, fino ad arrivare ai colori classici e più scuri come il nero, il grigio ed il blu. Questi ultimi ovviamente, sono consigliatissimi in caso di eventi particolari ed eleganti ma non troppo.

Infine, ci sono gli abbinamenti da fare con questo tipo di capo ed è qui che entra in gioco il proprio stile o la linea da seguire per l’occasione. Se si vuole dare un tocco casual e sportivo, l’abbinamento con una T-shirt, una polo camicia o una camicia normale. Per non parlare della polo che darà quel tocco casual ma allo stesso tempo elegante. L’ideale per gli uomini di tutte le età ed in tutte le occasioni. Nel caso invece di occasioni un po’ più eleganti, beh allora non si può fare a meno delle camicie. Basta solo scegliere il giusto capo d’abbigliamento per il proprio stile ed il gioco è fatto.