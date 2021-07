Miss Reginetta d’Italia: ecco le finaliste del Lazio 

Lo storico concorso che anche quest’anno vedrà la sua finale a Riccione si prepara alla finale regionale del prossimo 1 agosto in cui le giovanissime concorrenti si contenderanno la coroncina di Miss Reginetta D’Italia del Lazio.

Tra bollicine e ottimo menu di pesce si è svolta a Focene presso il Sunset Beach l’ultima tappa di selezione del concorso Miss Reginetta d’Italia sezione Lazio, organizzato dalla coreografa Stefania Beninato e dalla responsabile Miss Arianna De Angelis. Un appuntamento all’insegna della musica in cui più di 20 ragazze si sono sfidate con diverse uscite: casual, elegante e costume per vedere quali fossero le cinque più meritevoli di accedere alla finalissima del prossimo 1 agosto.

Nella cornice del Faboulous Village nello splendido parco acquatico troveremo la prima classificata la n.17 Elisa Primeraro ,2 classificata Suamy Marini,3 classificata Laura Vasari, 4 classificata Ginevra Romana,5 classificata Beatrice De Santis che hanno sbaragliato la concorrenza in questa tappa andandosi ad unire alle altre 45 selezionate nelle scorse serate per una finale senza eguali che assegnerà il pass per l’agognata cinque giorni di Riccione dal 31 agosto al 4 settembre.

In occasione della finalissima regionale vedremo ospiti diversi personaggi dello spettacolo, tra cui il già annunciato Lorenzo Tiberia attore e regista molto apprezzato e Marcelo Fuentes con tanti amici direttamente da Uomini e Donne, mentre la conduzione dell’evento sarà affidata alla bellissima Sofia Bruscoli.