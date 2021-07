Michele Pais, presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, a Bruxelles

Michele Pais, Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, a margine della prima sessione plenaria del CdR in presenza a Bruxelles dall’inizio della pandemia, parla di coesione tra le isole, territori ed Europa e riaperture turistiche. Parla inoltre dell’importanza delle regioni nella definizione dei nuovi piani europei, di tematiche comuni come trasporto e sviluppo e delle strategie delle isole per le riaperture.