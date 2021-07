Mega-yacht: Acquera sbarca sui mercati di Florida e Bahamas

Il gruppo Acquera di Venezia, che fa capo al Gruppo Tositti e che è leader nel settore dei servizi e dell’assistenza nel mercato dei maxi yacht, sbarca in Florida, siglando un’alleanza strategica con United Island & Yacht, un’agenzia specializzata a sua volta nel settore della nautica top class con basi negli Stati Uniti e nelle Bahamas.

La nuova partnership che è destinata a rafforzare la presenza di entrambi i gruppi in Mediterraneo così come nel mercato americano, con particolare focus sulla Florida, è resa possibile anche da un approccio speculare delle due aziende ai servizi di alta qualità. Nella prima fase la collaborazione si concentrerà sulle opportunità di generare sinergie commerciali e di utilizzare comuni procedure gestionali anche attraverso l’utilizzo di piattaforme tecnologiche allo scopo di garantire alla clientela lo stesso livello di eccellenza.

Per Acquera Yachting questo accordo rappresenta un passo importante in un percorso di crescita già in atto che l’ha vista aprire negli ultimi 3 anni oltre una ventina di uffici in 8 paesi del Mediterraneo.

Per United IsIand, che vanta basi operative in Florida a Fort Lauderdale, Miami, West Palm Beach e una presenza qualificata a Nassau (Bahamas), rappresenta un’opportunità di farsi conoscere a livello europeo a tutta quella clientela che trasferisce la propria imbarcazione in Florida prima di far rotta sui Caraibi.

Per il nostro gruppo – ha sottolineato Stefano Tositti, Ceo di Acquera Yachting – questa alleanza segna una svolta garantendoci un accesso preferenziale al mercato americano, offrendo così una continuità di servizi alla nostra clientela presente in Mediterraneo. Con United Island & Yacht sono previste ulteriori sinergie e integrazioni nei prossimi 18/24 mesi.