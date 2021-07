Master Pizza Champion 2021, in gara anche Raffaele Di Stasio

Il Master Pizza Champion è uno dei programmi televisivi più amati per gli appassionati dell’arte bianca e sta prendendo sempre maggiore forma il cast con maestri selezionati tra i migliori di tutta Italia. In molti stanno ottenendo l’agognato pass per il cooking show di Canale Italia (canale 83 del digitale terrestre e 913 di Sky) attraverso dei tornei di qualificazione, ma altri sono stati invitati per meriti dall’organizzazione. Questo è il caso di Raffaele Di Stasio, maestro pizzaiolo titolare della Verace Assaje con due sedi a Lissone e Bovisio Masciago nella provincia di Monza e Brianza. “La chiamata del Master Pizza Champion è arrivata in un momento davvero magico per me, ho appena vinto il prestigioso Pizza Talent Show e finalmente posso riaccogliere i clienti nei miei locali. Voglio vedere questa nuova grande opportunità televisiva come un segno del destino e continuare a sognare”, ha dichiarato emozionato Raffaele Di Stasio. Il maestro pizzaiolo nelle ultime settimane è stato anche selezionato tra i 60 migliori pizzaioli d’Italia de La Città della Pizza dove ha spopolato con due pizze in particolare: la Cinghiale Eccitato con mortadella di cinghiale e con là gourmet Il segreto dell’uva realizzata con un impasto con Polvere di Vinaccia Sangiovese. Il maestro Raffaele Di Stasio è già al lavoro per preparare delle nuove strabilianti creazione per la fase finale del Master Pizza Champion, che andrà in onda nel prossimo ottobre su Canale Italia e che può fregiarsi della prestigiosa firma organizzativa anche del rinomato Ristorazione Italiana Magazine.