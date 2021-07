Mare e Miniere,”Azadì”, musica e poesia tra Sardegna e Kurdistan

al

Quattro le date in programma sempre per Mare e Miniere tra questa fine settimana e i primi giorni della prossima: si comincia sabato sera (31 luglio), alle 21.30, a Monserrato (CA), negli spazi dell’associazione Paùly (in via del Redentore, 216); lunedì 2 agosto tappa nel Logudoro, a Ittireddu (Ss), nella Chiesa di Santa Croce; poi nuovamente nel sud dell’isola, martedì 3 alla Torre di Cala d’Ostia sulla costa di Pula (Sud Sardegna), e infine, mercoledì 4, a Villacidro nel cortile di Casa Dessì, sempre con inizio alle 21.

L’ingresso a tutte le serate è libero e gratuito, ma è necessario prenotare e registrarsi inviando una mail all’indirizzo mareminiere@gmail.com . Organizza l’associazione culturale Elenaledda Vox con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, con la collaborazione di Sardinia Corsica Ferries, dell’associazione Paùly e la media partnership di Blogfoolk.