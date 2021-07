L’interesse dei giovani per l’informazione sul mondo della droga

Le iniziative della settimana dei volontari i Fondazione per un Mondo Libero dalla droga sono alle griglie di partenza per quanto riguarda le iniziative di distribuzione di materiale informativo sugli effetti devastanti dovuti al consumo di droga. Facendo seguito all’iniziativa di sabato 10 a La Maddalena, i prossimi 4 giorni vedranno i volontari impegnati a Nuoro, Cagliari, Nuraminis e Oristano.

Sono migliaia le persone che vengono informate ogni settimana e un interessante dato che sta emergendo è il fatto che i maggiori interessati ad avere le informazioni contenute nel materiale distribuito dai volontari, siano i giovani.

advertisement

L’importanza di questo dato è legata al fatto che, dalle notizie che si leggono sui giornali alle testimonianze raccolte da questa fondazione, emerge che l’età in cui i ragazzi vengono iniziati al mondo della droga si è abbassata.

Ci sono undicenni che dichiarano di aver provato almeno una volta a fumare uno spinello. Bravate, se consideriamo quelli che dopo la prima volta riflettono sull’errore commesso. Tragedie se si considera che poi il 90% dei tossicodipendenti hanno iniziato in questo modo: la bravata di una sera!

Il filosofo ispiratore della campagna di questa fondazione, L. Ron Hubbard, descrisse la droga come “l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” e incitò le persone affinché fossero spiattellati i reali effetti dei vari tipi di droga.

Ciò porta ad un’altra statistica: la maggior parte di coloro che non hanno mai fatto uso di droga, avevano preso informazioni sui suoi effetti e per questo non hanno mai nemmeno provato. Informare migliaia di persone in una settimana sarebbe un bel traguardo, ma l’obbiettivo non è circoscritto a questo numero, i volontari vogliono una società libera dalla droga.