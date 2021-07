L’importanza dell’idratazione della pelle

Il corpo umano è costituito al 70% d’acqua, ma nonostante ciò necessita costantemente di questo elemento per far sì che l’organismo possa funzionare nel migliore dei modi e per donare alla pelle un aspetto sano e luminoso.

Difatti, basti pensare che la scarsa idratazione può determinare la comparsa di rughe e un colorito della pelle spento e opaco. Tali problemi riguardano non solo la pelle del viso ma anche del corpo, basti pensare al fastidioso effetto buccia d’arancia che si crea sulle gambe, difficile da contrastare.

Pelle secca: come combattere questo problema

Una delle principali cause della pelle secca sono sicuramente le basse temperature. In virtù di ciò, è bene sapere che la principale fonte di idratazione è proprio l’acqua, difatti, assumendo regolarmente frutta e due litri di acqua al giorno abbinando anche dei prodotti cosmetici idratanti, il corpo riceverà un’adeguata idratazione: dall’interno e dall’esterno. La scelta dei prodotti per il viso deve essere ben ponderata e la maggior parte delle volte è consigliato rivolgersi ad un professionista per ottenere dei validi risultati.

La crema idratante all’acido ialuronico del Dott. Pignacca è la scelta perfetta. Si tratta di un prodotto adatto a combattere la secchezza del viso e del corpo grazie alla presenza dell’acido ialuronico, quest’ultimo idrata la pelle, aumentando l’elasticità e il collagene, donando volume anche alle pelli più spente e sottili. Questi prodotti sono validi in quanto assolvono ad una funzione molto importante: proteggere la pelle dalle alte temperature ma anche dai raggi solari, quest’ultimi, possono accelerare la crescita delle rughe rendendo la pelle spenta e al tempo stesso visibilmente stanca.

Idratare la pelle: la routine perfetta

La semplice applicazione della crema, intesa come voglia di amarsi e di curarsi, è un vero e proprio momento privato, perfetto per farsi delle coccole. In virtù di ciò, è bene ritagliarsi dei momenti nell’arco della giornata per svolgere questo piccolo compito nel migliore dei modi. Pochi minuti ogni sera sono la combo perfetta per l’applicazione della crema sia al viso che al corpo, massaggiando delicatamente e con movimenti circolari.

Effettuando questo trattamento in modo costante, dopo poco i miglioramenti si noteranno: la pelle risulterà più elastica e luminosa, ma soprattutto l’età sarà solo un numero. Inoltre, ogni quindici giorni è consigliato procedere con uno scrub per eliminare le cellule morte che inevitabilmente restano sulla propria pelle per poi applicare la crema al viso. Insomma, l’idratazione è una fase molto importante delle nostre giornate, è fondamentale prendersi cura della nostra pelle, per amarsi ed apprezzarsi giorno dopo giorno.