Liberevento, prossimi appuntamenti domani e mercoledì

Lunedì 26 luglio il festival culturale Liberevento prosegue con una serata speciale in programma nel Nuraghe Seruci di Gonnesa: alle 21,30 arriva la giornalista e scrittrice Manuela Pompas per parlare del suo bestseller Storie di reincarnazione (Tecniche nuove editore), un saggio appassionante in cui sono riportate 12 storie vere di persone in cui i protagonisti hanno sperimentato la regressione a vite passate. Prima dell’appuntamento con la scrittrice sarà possibile fare una visita guidata al nuraghe, mentre dopo è prevista una degustazione di vini della Cantina Aru di Iglesias.

Mercoledì 28 luglio alle 21,30 il festival culturale si prosegue con un omaggio a Bibi Orsi, poetessa scomparsa nel 2019. L’appuntamento è a Iglesias dove, nel Chiostro di San Francesco, saranno proposte letture tratte da Il rumore del silenzio (Pettirosso edizioni) raccolta di poesie e racconti ritrovati nei cassetti e pubblicati postumi all’autrice. Le letture saranno a cura dei partecipanti al corso di lettura espressiva organizzato dal Festival Liberevento da aprile a maggio 2021, sotto la guida dell’attore e regista Simeone Latini.

advertisement

Sabato 31 luglio, sempre nel Chiostro di San Francesco di Iglesias, Liberevento propone invece un’incursione nel mondo della letteratura per l’infanzia: alle 20,30 si parlerà di Ritorno a Sulky di Clelia Martuzzu (Condaghes edizioni), l’avventura, ambientata nell’antichità, del giovane maestro d’ascia Shar che desidera viaggiare lontano. La serata prevede anche una rievocazione storica a cura dell’associazione Antichi abitanti di Tzur.

Liberevento è organizzato dall’associazione Contramilonga dietro la regia del giornalista e scrittore Claudio Moica.

Con il contributo di: Regione Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Fondazione di Sardegna, Comune di Iglesias, Comune di Portoscuso, Comune di Sant’Antioco, Comune di Macomer, Comune di Gonnesa, Comune di Calasetta e il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna.

In collaborazione con: Associazione Nazionale dei Presidi del Libro, Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, Sistema Bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo.