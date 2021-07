Liberevento: il X festival ospita l’economista Carlo Cottarelli

Sarà Carlo Cottarelli il prossimo ospite del X festival culturale Liberevento, organizzato dall’associazione Contramilonga dietro la direzione artistica del giornalista e scrittore Claudio Moica.

L’economista ed editorialista sabato 17 e domenica 18 luglio farà due tappe nel Sulcis per presentare il suo libro All’inferno e ritorno (Feltrinelli), una riflessione su come risollevare l’economia dell’Italia all’indomani della crisi innescata dal covid 19.

L’appuntamento di sabato è alle 21,30 nel suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco di Iglesias, mentre domenica, alle 22, Cottarelli sarà a Sant’Antioco, in via Castello, davanti alla Necropoli. A dialogare con l’autore sarà in tutte e due le serate il giornalista Vito Biolchini.

Per partecipare agli eventi è obbligatoria la prenotazione su www.liberevento.it

Il libro

Oggi, mentre il mondo che conosciamo sembra al collasso, dobbiamo essere all’altezza delle misure necessarie ad ammortizzare la crisi economica, con interventi di lunga durata e con una rapida capacità di attuazione. Dobbiamo chiederci perché non ci sia (ancora) stata una crisi finanziaria. E, a proposito dell’Italia, quanto può salire ancora il debito pubblico? Di certo abbiamo davanti a noi la responsabilità della ricostruzione. Carlo Cottarelli si pone al confine tra il mondo che crolla e il mondo che verrà dopo. Precipitati nel baratro dell’emergenza, abbiamo una grande opportunità: correggere molti errori ripetuti nel passato per aprire strade che accompagnino il nostro Paese in un futuro migliore. L’Italia ha bisogno di tornare a crescere, ma in modo sostenibile dal punto di vista sociale, finanziario e ambientale. (ibs.it)

