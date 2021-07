Lega Giovani: Ludovica Mastinu è la nuova coordinatrice per la provincia di Sassari

Ludovica Mastinu, 22 anni studentessa di Scienze Politiche, è stata nominata coordinatrice provinciale della Lega giovani di Sassari.

La nomina, ad opera del coordinatore regionale Lega Giovani Andrea Piras, è arrivata questa mattina in occasione dell’avvio del Tour Lega Giovani, alla presenza del coordinatore nazionale Lega Giovani, Luca Toccalini.

“Ludovica è una militante della Lega che, con la sua determinazione e voglia di contribuire fattivamente al progetto, spinta da tanta voglia di cambiamento, potrà fornire alla Provincia di Sassari la giusta grinta per una rinascita.” Commenta Piras “Il suo apporto, in sinergia con il gruppo provinciale e con i ragazzi del territorio, sarà fondamentale per far crescere sempre più il nostro gruppo.

A lei e tutti coloro che sposano sentitamente e con convinzione il nostro progetto politico faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, sono sicuro che gli ideali e i veri valori sono ben rappresentati!” Conclude Piras