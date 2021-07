Lavoro: Mura (Pd), sentenza rider traccia solco legalità

“La sentenza di Bologna traccia un solco di legalità e getta luce su un comparto del lavoro dove le regole devono esistere e valere. Sapevamo che quell’accordo non stava in piedi e lo abbiamo denunciato subito, ripartiamo allora da qui per costruire norme condivise sulla rappresentanza. Il Pd sosterrà sempre la necessità che dalla crisi della pandemia si deve uscire con un’economia più forte e dinamica e con più tutele per tutti i lavoratori”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), a proposito della sentenza del Tribunale di Bologna, che ha accolto il ricorso per condotta antisindacale promosso dalla Cgil nei confronti di Deliveroo.