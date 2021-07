Lavanderie, lunedì webinar sul futuro sostenibile

Lavanderie, lunedì 5 luglio webinar di Confartigianato sul futuro sostenibile delle tintolavanderie, sulla transizione ecologica e sugli incentivi per la sostituzione dei vecchi macchinari. L’evento on line dalle 17.30.

Del futuro sostenibile delle tintolavanderie, della rivoluzione verde, della transizione ecologica e di come intercettare gli incentivi del Recovery Plan, del PNRR e del Piano di Transizione 4.0, si parlerà lunedì 5 luglio (dalle 17.30) nel webinar organizzato da Confartigianato Imprese e che potrà essere seguito on line sul sito www.confartigianatosardegna.it.

Per guidare le imprese nel “labirinto” delle opportunità relative alla sostituzione dei macchinari e alla loro interconnessione, interverranno Andrea Scalia (Responsabile Nazionale Innovazione e reti di Confartigianato Nazionale) che tratterà di innovazione e finanziamenti del Piano Nazionale Impresa 4.0 e della “Nuova Sabbatini”, e Daniele Gizzi (Responsabile Nazionale Ambiente ed Economia Circolare), che farà luce sui temi della transizione ecologica e della rivoluzione verde. Si discuterà anche dell’interconnessione dei macchinari.

advertisement

Nel incontro verrà fatta chiarezza anche su quali incentivi 4.0 finanziano le piccole imprese del settore Tintolavanderia e su cosa non viene finanziato dal Recovery plan ma ha altri canali come il credito d’imposta per beni strumentali tradizionali.