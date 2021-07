Lakeetra Knowles in concerto al Rupi’s Chilling Out di Porto Pollo

Gran concerto al Rupi’s Chilling Out domenica 1 agosto: dalle 20.00 la straordinaria voce di Lakeetra Knowles sulla spiaggia di Porto Pollo, Sassari.

Lakeetra, è una cantante americana il cui background proviene dal sud, dall’Arkansas, da Dallas e dalla Louisiana. Il suo stile soul e diverso deriva dalla sua educazione religiosa e dall’esperienza teatrale.

LA CARRIERA

Comincia a undici anni a calcare il palcoscenico recitando nei teatri di Broadway, in televisione, alla radio, e come cantante Gospel e Soul in diversi musical.

Ha intrapreso un intenso cammino musicale in cui le sonorità del Blues e del Soul coesistono in un repertorio di brani originali e belle reinterpretazioni di grandi autori americani.

Lakeetra ha recentemente vinto il terzo posto assoluto al Sanremo Rock and Trend Festival 2020, su diecimila concorrenti.

Ha avuto importanti partecipazioni al Narcao Blues Festival, al Trasimeno Blues Festival, al Macchia Blues Festival, al Lodi Blues Festival al fianco di artisti come Walter Washington e Treves Blues Band.

Al Rupi’s la cantante sarà accompagnata dalla Bluesunsweet Band con Francesco Ogana alla chitarra elettrica, Jim Solinas all’organo Hammond, Fabrizio Leoni al basso elettrico e Carlo Sezzi alla batteria.