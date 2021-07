La Verità sulla Droga: il tour dei volontari in piazza a La Maddalena

Prosegue di settimana in settimana il tour dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga con particolare attenzione alle zone nelle quali il turismo, quindi il divertimento, rischiano di lasciare ricordi tragici, semmai lasciano ricordi. Per l’occasione la Fondazione ha preso uno spazio nella centralissima Piazza Garibaldi a La Maddalena per la serata di sabato 3 luglio.

Saranno distribuiti centinaia di libretti informativi sugli effetti dei vari tipi di droga. A partire da quelle i cui danni vengono considerati di minore entità, a quelle che possono rappresentare l’ultima sostanza immessa nel corpo del consumatore.

Poiché, come disse L. Ron Hubbard “la droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”, scopo delle iniziative della fondazione è quello di promuovere una cultura nuova. Una cultura che sembra condivisa solamente da chi, sfiduciato dai danni subiti, è riuscito ad uscire dal mondo della droga. Una cultura di totale libertà dalla droga.