La Shams Academy, a settembre inizierà i nuovi corsi “Mentalità da Leone” e “La Via del Falco”

I titolari della Shams Academy, oltre all’impegno decennale nella danza e nella musica orientale, continuano nella penisola la propria formazione personale, raggiungendo degli ottimi risultati nella disciplina del mental coaching.

Queste sono le motivazioni che Simona Asiyah e Javier Ghiani danno per questa nuova scelta:

“Abbiamo unito il mondo della Danza Orientale e della Musica, al Coaching – anticipa JAVIER Ghiani – proprio perché sono gli strumenti che nella nostra vita ci hanno permesso, e tutt’ora continuano a farlo, un miglioramento di noi stessi, facendo emergere il nostro potenziale”.

“Dalla nostra esperienza infatti nasce il percorso “MENTALITA’ DA LEONE” – specifica Simona Asiyah – pensato per aiutare le donne che sono in cerca di maggiore autostima ad amarsi di più, in modo che possano diventare la migliore versione di sé stesse e crearsi lo stile di vita che desiderano”.

“Il percorso “LA VIA DEL FALCO” -spiega invece Javier Ghiani– è pensato per aiutare gli uomini che sono in cerca di uno scopo a tirare fuori il meglio di sé stessi, in modo che possano realizzare i propri sogni e crearsi lo stile di vita che desiderano”.

“Oltre ai due percorsi menzionati – chiarisce Simona -si potrebbero gestire in modo ancora più efficace le proprie emozioni, camminando sui carboni ardenti, che è un’antica pratica, dato che sono le forti emozioni a determinare lo stile di vita delle persone. Le emozioni influenzano il proprio stato d’animo, modificando la propria fisiologia, il dialogo interno e il focus”.

“Ecco perché è importante avere una maggiore connessione con noi stessi e capire in che modo le nostre emozioni ci parlano; questo ci dà un senso di responsabilità maggiore – continua Javier -permettendoci di non essere vittime, cioè passando da causa, ad effetto, puntando il dito verso il mondo o verso qualcuno che ci trasmette le proprie ansie. Diventiamo, in questo modo, consapevoli che sono le nostre emozioni a parlarci e comunicarci qualcosa d’importante. Solo imparando ad ascoltarci, riusciamo a superare qualsiasi sfida la vita ci presenti”.

“La vita è come un letto di carboni ardenti – concludono Simona e Javier – perché nel momento in cui ci si trova sul proprio percorso davanti al pericolo del fuoco, avvertendo fortemente il calore sulla pelle, si sente una voce dentro di sé. Quelle sono le proprie paure che, ed è importante ascoltarle, così da poterle trasformare in coraggio, riuscendo a raggiungere i propri obiettivi e desideri, uscendo fuori dalla zona confort”.

E’ un’esperienza che se vissuta in modo adeguato, aiuta a far emergere il proprio potenziale: attenzione a non farlo autonomamente, dato che è una pratica che richiede preparazione e guida da parte dei formatori.

La Shams Academy, a settembre inizierà i nuovi corsi “Mentalità da Leone” e “La Via del Falco” per chi vorrà partecipare al percorso sulla Gestione delle Emozioni per migliorare il proprio io in maniera decisa.

