La prevenzione contro virus e batteri mette tutti d’accordo

Il problema della diffusione di virus e batteri consiste nel comprendere in che modo questi si diffondano e quali misure precauzionali si debba intraprendere per arginarne l'azione.

Le proteste degli ultimi giorni legate alle nuove disposizioni del governo mettono in luce un aspetto “troppo semplice”: il problema della diffusione di virus e batteri non consiste principalmente nell’essere a favore o contro delle disposizioni, consiste nel comprendere in che modo questi si diffondano e quali misure precauzionali si debba intraprendere per arginarne l’azione.

Per questo motivo i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology della Sardegna stanno continuando a distribuire materiale informativo relativo a che cosa siano questi minuscoli esseri viventi, virus e batteri appunto, come si propaghino e come limitare al massimo la possibilità che infettino. Nella serata di lunedì 26 luglio, per le vie di Monserrato, sono stati distribuiti centinaia di libretti informativi che ora sono a disposizione dei cittadini nelle attività commerciali. Il principio semplice che sta venendo applicato è stato enunciato da L. Ron Hubbard e dice: “un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure”.

Il parere dei commercianti coi quali hanno parlato i volontari, per quanto in alcuni casi i discorsi siano iniziati dal fatto di essere a favore o contro certe misure governative, alla fine convergevano tutte sul punto della prevenzione: non è stata abbastanza. Una signora ha confessato di aver passato il Covid e averlo preso in maniera tanto accidentale quanto evitabile e, se avesse saputo come virus e batteri si diffondano, magari non avrebbe dovuto vivere le brutte settimane di questa malattia. Se si conoscesse il modo di agire e riprodursi del virus, quasi non ci sarebbe bisogno di decreti per comprendere le azioni da fare, e soprattutto non fare, affinché questo lungo periodo di pandemia si concluda del tutto.

Ulteriori informazioni su questa campagna sociale sono riscontrabili on line sul sito www.scientology.it/staibene