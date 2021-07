La Porto Cervo Racing con Marco Depau al Rally 4 Regioni.

Il 2 e 3 luglio, il pilota del Team Marco Depau sarà al via del Rally 4 Regioni in coppia con il co-pilota Corrado Bonato su una Volkswagen Polo R5.

Riparte la stagione agonistica anche per il pilota Marco Depau. Il portacolori della Porto Cervo Racing, in coppia con il co-pilota Corrado Bonato, su una Volkswagen Polo R5 (con il numero 109), sarà allo start del Rally 4 Regioni in programma il 2 e 3 luglio e che avrà come epicentro Salice Terme (Pv).

“Sarà un rientro dopo due anni e mezzo di stop, quindi sarà da considerare come una gara-test”, ha detto Marco Depau, “correrò con Corrado Bonato, uno dei miei navigatori storici. L’obiettivo è divertirci e capire il livello, anche perché con un elenco iscritti che presenta oltre quindici R5, avremo un buon metro di misura”.

Il Rally 4 Regioni gara nazionale riservata alle auto moderne (che partirà in coda al Rally 4 Regioni storico) prenderà il via venerdì pomeriggio da Salice Terme (viale del Parco), mentre l’arrivo è previsto sabato 3 luglio alle 17:10 dopo aver effettuato sei prove speciali e 56,76 chilometri cronometrati (207,83 complessivi).

Intanto, nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) – è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “1° Rally Terra Sarda Storico” (valido come prova del Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna) organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma il 2 e 3 ottobre 2021. La nona edizione del Rally Terra Sarda sarà valida come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup, per il Trofeo Open N5, per la Serie R Italian Trophy e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna.

