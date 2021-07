La Nuova Orchestra Scarlatti in concerto al Pantheon

Domenica 11 luglio la prestigiosa orchestra napoletana sarà di scena a Roma nella cornice del Pantheon per una serata di rilievo internazionale in occasione della ricorrenza di San Benedetto patrono d'Europa.

La Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli si esibirà a Roma. La celebre orchestra napoletana ( ex Rai ) sarà protagonista domenica 11 luglio nella splendida cornice romana del Pantheon con inizio alle ore 19,30 di un concerto musicale su musiche di J.Haydn, L.v. Beethoven, A. Piazzola e Pericle Odierna del quale verrà suonata in prima assoluta la sinfonia Mythos ispirata proprio al Pantheon.

Un programma musicale di grande rilievo per una serata già di per sé magica anche grazie all’ambientazione scelta per l’occasione. Il tempio musicale della Maddalena di Capranica Prenestina ancora una volta ha fatto centro portando a Roma un evento di grande rilievo internazionale non a caso per la ricorrenza di San Benedetto patrono d’Europa.

L’orchestra sarà diretta dal Maestro Alfonso Todisco già fondatore e attualmente direttore dell’Artemus Ensemble di Pompei che considera questo evento come un messaggio di rinascita, di ripresa dopo un lungo periodo che ha messo tutti a dura prova.

” Ancora una volta, da consigliere del comune di Capranica Prenestina, devo fare un plauso al nostro parroco don Davide Martinelli che con il Tempio musicale della Maddalena è riuscito ad organizzare un evento di richiamo internazionale scegliendo un’ambientazione di prestigio come il Pantheon di Roma – esordisce così Carlo Spinelli capogruppo consiliare del movimento Italia dei Diritti in seno al consiglio comunale di Capranica Prenestina – portando un orchestra, la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, di prestigio internazionale diretta per l’occasione dal Maestro Alfonso Todisco.

Una serata che avrà ancora maggior valenza perché per l’occasione verrà suonata in prima assoluta la sinfonia Mythos del compositore Pericle Odierna già vincitore del Globo d’Oro 2020 per la colonna sonora di Picciridda”.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 11 luglio alle ore 19,30 al Pantheon di Roma; ingresso gratuito.