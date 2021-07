La Maddalena: t-shirt verdi tornano per la verità sulla droga

Sta diventando ormai l’appuntamento fisso in piazza Garibaldi a La Maddalena: è il sabato contro la droga dei volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga.

Attivi da diverse settimane, anche nella serata di sabato 24 luglio saranno presenti col punto d’informazione sugli effetti della droga.

I cittadini e vacanzieri saranno invitati a firmare la promessa di promuovere una cultura di libertà dalla droga.

Per l’occasione, oltre al materiale informativo, i volontari regaleranno anche un bracciale della fondazione a tutti coloro che vorranno sottoscrivere l’impegno di non fare uso di droga e diffondere una cultura di libertà dalla stessa. D’altra parte, come disse il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard “la droga è l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”. L’impegno che verrà sottoscritto sarà simbolico, risulterà in una promessa a se stessi e sarà un modo per responsabilizzare sulla necessità che l’iniziativa del singolo cittadino diventi il fulcro per creare una società libera dalla droga.