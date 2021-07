La lotta contro virus e batteri continua a Cagliari

I Ministri Volontari della chiesa di Scientology tornano a Cagliari per contribuire affinché le corrette informazioni su cosa siano virus e batteri possano nuovamente influenzare i cittadini facendo comprendere al meglio come difendersi dalla diffusione degli stessi.

La zona scelta è stato il quartiere San Michele e sono stati distribuiti nei negozi centinaia di libretti informativi nella serata di martedì 13 luglio. Il materiale, distribuito gratuitamente, è stato posizionato nelle attività commerciali al fine di coinvolgere i proprietari nel tenere persone informate e contemporaneamente al sicuro.

Con la pandemia abbiamo imparato che solo con la collaborazione di ogni singolo cittadino possiamo uscire tutti da questa terribile situazione e la leggerezza di uno può coinvolgere negativamente tante persone. Basta una persona infettata dal virus e possono essere decine quelli che si ritrovano costretti all’isolamento domiciliare preventivo, tamponi, attese e mancata possibilità di lavorare e frequentare le persone care.

“Un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure” disse il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard. Con questo spirito e con un occhio all’andamento del contagio in Sardegna, i volontari continueranno a dare il proprio supporto mettendo chiunque in condizione da poter conoscere le informazioni di base su cosa siano virus e batteri, come si diffondano e come proteggersi. Ulteriori informazioni possono essere trovate anche sul sito www.scientology.it/staibene