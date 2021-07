’King Dragon’ e HP Sport RRT brillano nello slalom di Favale

Dopo la parentesi rallistica (rally del Matese), ‘King Dragon’ torna allo slalom e lo fa in una delle due tappe ‘nordiste’ del campionato italiano slalom, quella in terra Ligure, la “Favale-Castello” in provincia di Genova.

La quinta gara tricolore ha visto 61 piloti classificati, con i portacolori di HP Sport RRT autori di una grande prova lungo i quattro chilometri del percorso che al termine delle tre manche di gara, vedevano salire sul gradino più alto della classe RSTB 16 oltre al 35.mo posto assoluto ‘King Dragon’ e Luca Fersini nella classe RS1.4 al volante di una Peugeot 106 Rallye.

In casa HP Sport c’è grande soddisfazione per il risultato ottenuto in terra ligure da parte di ‘King Dragon’ e Fersini.

“I nostri portacolori ha messo in atto una strategia che gli ha permesso di vincere la loro classe e chiudere la gara a metà classifica. Siamo fiduciosi per il cammino dei nostri due driver per il prosiego della stagione tricolore”. Mentre, sul gradino più alto della classifica assoluta è invece salito il molisano Fabio Emanuele (Osella PA 9/90 Alfa Romeo) che con il successo sale al secondo posto nella classifica di campionato, riaprendo così i giochi per il titolo assoluto 2021. Prossima gara valida per il campionato italiano slalom è il 1 agosto a Melfi con il Trofeo Vulture Melfese (PZ).