JazzAlguer: il trio dell’arpista Marcella Carboni in concerto domenica ad Alghero

Affascinante tappa extra moenia per JazzAlguer, la rassegna organizzata ad Alghero (Ss) dall’associazione culturale Bayou Club-Events , con la direzione artistica del batterista Massimo Russino, che ieri sera (giovedì 1 luglio) ha inaugurato la sua quarta edizione con un concerto del trio Melodrum.

Domenica (4 luglio), alle 21.30, la serie di concerti lascia per una sera le mura cittadine per calarsi nello scenario del Nuraghe Palmavera (a tredici chilometri di distanza), tra i siti più importanti e significativi della civiltà nuragica. A risuonare tra i blocchi di calcare e arenaria sarà la musica del trio dell’arpista e compositrice Marcella Carboni , affiancata da una sezione ritmica di grande affidabilità ed esperienza composta dal contrabbassista Paolino Dalla Porta e dal batterista Stefano Bagnoli. Classe 1973, Marcella Carboni è una musicista “prestata” al jazz, che si caratterizza per una componente swing e un suono lirico, brillante e puro. Dotata di una tecnica sopraffina che le permette di muoversi agevolmente tra improvvisazione e parti scritte, l’arpista originaria di Cagliari presenterà in questa occasione il suo ultimo lavoro in studio, “This is not a Harp“. Il disco è stato registrato nel gennaio dell’anno scorso e dato alle stampe per l’etichetta Barnum for Art, omaggio in musica alla pittura di René Magritte.



Il biglietto per il concerto costa 12 euro e si può acquistare su TicketSms e ad Alghero presso Lo Quarter nel pomeriggio di domani (sabato 3 luglio) dalle 18.30 alle 20. Per raggiungere agevolmente il Nuraghe Palmavera sarà attivato un servizio navetta con partenza alle 20.30 dall’apposita fermata di via Catalogna: 8 euro il prezzo del biglietto da andata e ritorno da/a Alghero. Per informazioni: 328 83 99 504 • jazzalguer@gmail.com.

Prossimo appuntamento con JazzAlguer, venerdì 9 luglio: la rassegna ritornerà negli spazi consueti di Lo Quarter per il concerto di un’altra musicista, Sade Mangiaracina , uno dei talenti più cristallini e originali degli ultimi anni: la pianista siciliana salirà sul palco alle 21.30, affiancata da Marco Bardoscia al contrabbasso e Gianluca Brugnano, alla batteria per presentare “Madiba”, il suo recente omaggio discografico (pubblicato lo scorso marzo dalla Tuk Music) a Nelson Mandela.