Italexit Sardegna – Nomine Classe Dirigente

Italexit Per L'Italia, il partito fondato dal Senatore Gianluigi Paragone, prende forma anche in Sardegna.

Il Coordinatore Regionale Marcello Argiolas, durante la prima riunione ufficiale tenutasi lo scorso venerdì a Cagliari, ha scelto i nomi per la formazione della classe dirigente:

Agostino Marcias, 35 anni, di Arborea (OR), Vice Coordinatore Regionale.

Gianmario Muggiri, 37 anni, di Sestu (CA), Coordinatore per Cagliari e Provincia.

Jonata Cancedda, 32 anni, di Curcuris (OR), Coordinatore per Oristano e Provincia.

Giovanni Nurra, 46 anni, di Sassari, Coordinatore per Sassari e Provincia.

“Questo è il partito di chi vuole liberare il nostro Paese dalla gabbia dell’Unione Europea, dell’euro.

Ma soprattutto dalle scandalose politiche neoliberiste portate avanti fino ad oggi, Sardegna compresa.

Politiche antipopolari che non hanno nulla a che vedere con i valori della nostra Costituzione e dello Statuto Sardo.

Sarà un percorso duro da affrontare, ma sono sicuro che riusciremo nel nostro intento, grazie all’impegno dei nostri rappresentanti provinciali e dei nostri militanti, il vero punto di forza.

Riprenderci l’Italia e la Sardegna è imperativo, per il bene dei cittadini italiani e del popolo sardo”. Così Marcello Argiolas, coordinatore regionale Italexit Sardegna.