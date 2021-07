“Isla bonita” a Santa Teresa di Gallura

Nuovo appuntamento con le presentazioni di “Isla bonita“, il romanzo d’esordio di Nicola Muscas edito da 66thand2nd. Sabato 24 luglio sarà la volta di Santa Teresa Gallura per un incontro a due voci insieme al popolare giornalista Luca Telese, autore a sua volta di Cuori Rossoblù (Solferino). Due libri diversi tra loro – un romanzo e un appassionato reportage – che tuttavia si parlano nel nome delle storie che riesce a muovere lo sport. Appuntamento alle 21,30 all’Anfiteatro del porto, nell’ambito della rassegna “I monumenti incontrano la lettura”, organizzata da Cooltour Gallura.

IL LIBRO

Isla bonita è una riflessione sul talento come dono e fardello, è una satira grottesca del potere e della sua vacuità, è un groviglio di sentimenti che si sviluppano attraverso una brigata di personaggi irrisolti, talvolta guasconi e talvolta malinconici, alle prese con figli che nascono e genitori che invecchiano, con intrighi e manfrine, con bugie eccessi alcolici e colpi tacco all’incrocio dei pali. Un romanzo in forma di commedia corale che mette in scena un calciatore uruguaiano pieno di vizi, Santiago Rodrigo Ramiréz detto il Gordo; un medico sportivo con il mal d’amore, Morelli; un direttore sportivo generoso e truffaldino, Firicano – per un crescendo picaresco di avventure e disavventure lungo un’incredibile stagione di sport, passioni e intrighi.

L’AUTORE